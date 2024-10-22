10-кратный чемпион ТБШ Коннорс: не думаю, что теннис сможет пережить отстранение Синнера

10-кратный победитель ТБШ американский теннисист Джимми Коннорс прокомментировал допинг-скандал с участием первой ракетки мира Янника Синнера. Он отметил, что вероятная дисквалификация итальянца может стать шоком для мирового тенниса.

«Ему удаётся избегать этой темы [допинг-скандала] на корте. Но что он делает оставшиеся 20 часов в течение дня?

Единственное, я не думаю, что теннис такого уровня сможет пережить подобный удар от игрока топ-уровня. В прошлом они [ВАДА] продемонстрировали, что не боятся применять санкции к игрокам более низкого рейтинга», — приводит слова Коннорса Eurosport.es.

Напомним, недавно ВАДА подало апелляцию по делу Синнера и требует дисквалификации спортсмена на срок от одного года до двух лет.