Стало известно расписание командного теннисного турнира United Cup — 2025. Он пройдёт с 27 декабря по 5 января в разных городах Австралии.

На соревнованиях примут участие 18 сборных, 16 из которых уже известны — США, Польша, Греция, Италия, Китай, Великобритания, Канада, Чехия, Казахстан, Франция, Германия, Австралия, Бразилия, Испания, Норвегия и Швейцария. Ещё две команды станут известны позже.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием турнира:

В 2024 году победителями United Cup стали теннисисты сборной Германии. В финале они обыграли представителей Австралии с общим счётом 2:1.