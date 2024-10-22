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«Конец эпохи». Джимми Коннорс высказался о карьере Рафаэля Надаля

«Конец эпохи». Джимми Коннорс высказался о карьере Рафаэля Надаля
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10-кратный победитель ТБШ американский теннисист Джимми Коннорс высказался о завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля, а также отметил, что подходит к концу эпоха великих теннисистов.

«Он был готов поставить всё на карту каждый раз, когда выходил на корт. Неважно, какой был счёт, выигрывал он или проигрывал, он отдавал всё до самого конца. Федерер двигался по корту более элегантно, Рафа был трудоголиком.

38 лет — это хороший срок. У него была отличная 18-20-летняя карьера и всё, что он в неё вложил. 22 турнира «Большого шлема» и огромное количество других чемпионатов. Он отработал своё время и должен гордиться этим. Все остальные чувствуют боль от ухода Федерера, а теперь и Рафы, Маррея. Джокер тоже не цыплёнок. Факты есть факты, и это конец эпохи», — приводит слова Коннорса Tennis365.

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