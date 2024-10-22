Жена Джоковича: я слышу, как наши дети говорят: «Ты знаешь, кто мой отец»

Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказала, как их дети относятся к успехам отца.

— Ваши дети, Стефан и Тара, которым 10 и 7 лет, уже понимают, что символизирует их отец?

— Они очень маленькие, поэтому не понимают многих важных вещей, которые он представляет для людей. Но они понимают, что он отличный трудяга и что его очень уважают люди. Дети это видят, когда путешествуют, у них много поклонников, и они видят, какое внимание получают. Я слышу, как они говорят: «Ты знаешь, кто мой отец?» Это своего рода детское хвастовство, но другой смысл познаётся благодаря работе нашего фонда. Именно этого хочет и Новак: его наследие — изменить мир для детей. Потому что однажды, когда он был ребёнком, у него была мечта, и он её осуществил, — приводит слова Елены La Nacion.