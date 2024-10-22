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«Он гигант умственных и духовных способностей». Жена Джоковича — о победе мужа на ОИ-2024

«Он гигант умственных и духовных способностей». Жена Джоковича — о победе мужа на ОИ-2024
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Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказала, какие сильные эмоции испытывала после победы мужа на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Вы не поверите мне, когда я расскажу вам, что чувствовала. Я плакала от счастья и думала, что будет дальше. Олимпийское золото было очень трудной целью, для достижения которой потребовалось много времени. Точно знаю, что на этом дело не остановится. Он гигант умственных и духовных способностей. Для меня большая честь жить с ним и в каком-то смысле вдохновляться им», — приводит слова Елены La Nacion.

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