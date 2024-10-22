«Он народный чемпион». Жена Джоковича ответила на вопрос о теннисном наследии Новака

Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, высказалась о том, какое наследие в мире тенниса оставит её муж.

«Когда мы видим, что происходит в мире, теннис — это такая маленькая призма жизни, но он приносит людям счастье, радость, надежду. Мне нравится видеть в нём защитника простых людей, не богатых. Потому что он обычный человек, выходец из очень простой семьи — семьи рабочих и мечтателей. И, путешествуя по миру, видишь множество людей, которых вдохновляет его история, потому что они тоже на него похожи.

Теннис — это очень роскошный вид спорта, спорт белых, спорт богатых людей… Но болельщики Новака — обычные люди, люди с простой работой, и они не всегда могут позволить себе билеты на его матчи. Но когда идёшь по улице и видишь рабочих, которые строят здания или какое-то производство, они кричат: «Эй, Новак!» Все останавливают его. Я думаю, именно это даёт силы и энергию продолжать идти вперед. Хотя он уже всего добился, я считаю, что его лучшая победа — это быть защитником народа, да. Он народный чемпион», — приводит слова Елены La Nacion.