Елена Джокович — о 20-летней жизни с Новаком: сказочная история, которую я прожила с ним

Елена Джокович, жена 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, рассказала, как ощущались 20 лет рядом с теннисистом.

— Вы иногда оглядываетесь назад, чтобы увидеть всё, что произошло за 20 лет?

— Это история, которую я люблю рассказывать. Сказка, которую я прожила с ним. И я не могла себе представить, что это будет история, в которой мы будем жить, потому что достичь того, что он представлял в детстве, было несбыточной мечтой. И на его пути действительно было очень мало людей, которые могли ему помочь. Но, как я уже говорила, он умственный гигант. Я думаю, он нашёл в этом цель. Нужны не материальные цифры, он нашёл что-то иное. И именно поэтому он смог добиться гораздо большего, чем кто-либо ожидал. Я знаю, как это трудно. Некоторые люди сказали бы, что успех приходит в мгновение ока, но его жизнь не была лёгкой, — приводит слова Елены La Nacion.