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Ига Швёнтек сыграет в составе сборной Польши на Кубке Билли Джин Кинг

Ига Швёнтек сыграет в составе сборной Польши на Кубке Билли Джин Кинг
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек примет участие в командном турнире Кубок Билли Джин Кинг в составе сборной Польши. Соревнования пройдут с 13 по 20 ноября в Малаге (Испания). Об этом спортсменка сама сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Увидимся в Малаге! Я рада сообщить, что буду играть в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Рада играть за свою страну и с гордостью представлять Польшу. Вместе с польской командой мы выложимся на корте на все 100%. Надеюсь, вы будете смотреть и поддерживать нас. Скоро увидимся», — написала Швёнтек.

Сборная Польши сыграет с Испанией в четвертьфинале соревнований.

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