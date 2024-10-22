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Карлос Мойя неоднозначно прокомментировал матч Надаля с Джоковичем

Карлос Мойя неоднозначно прокомментировал матч Надаля с Джоковичем
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 1998, бывшая первая ракетка мира, а ныне тренер Карлос Мойя неоднозначно высказался о матче своего подопечного испанца Рафаэля Надаля на Six Kings Slam. Игру с сербом Новаком Джоковичем Мойя назвал «последней» для Надаля, что вызвало вопросы у болельщиков относительно выступления Рафаэля на Кубке Дэвиса.

«Я думаю, он немного нервничал, играя свой последний матч. Вероятно, против своего самого большого врага и соперника. Было много эмоций, это нормально, что он немного нервничал вначале. Здорово быть здесь, и играть с Новаком — это большой опыт», — приводит слова Мойи Tennis365.

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