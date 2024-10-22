Карлос Алькарас: мой младший брат был большим поклонником Доминика Тима

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что его младшему брату Хайме нравился чемпион US Open — 2020 австриец Доминик Тим, который на этой неделе завершит карьеру во время турнира в Вене (Австрия).

«Мой младший брат играл в теннис и был большим поклонником Доминика Тима. Он играл ракеткой Тима, а не моей! Поэтому он всегда смотрел матчи Доминика, и мой брат часто говорил мне: «Я хочу играть так же, как Доминик Тим. Хочу играть как он, той же ракеткой и тем же стилем». В моей семье мы очень высокого мнения о Доминике», — приводит слова Алькараса We love tennis.