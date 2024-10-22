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Новак Джокович завершит сезон без титулов на «Мастерсах» впервые с 2017 года

Новак Джокович завершит сезон без титулов на «Мастерсах» впервые с 2017 года
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович завершит сезон без побед на «Мастерсе» впервые с 2017 года. Напомним, в понедельник, 21 октября, стало известно, что серб снялся с турнира категории ATP-1000 в Париже (Франция).

Это всего лишь третий сезон с 2007 года, когда Джокович не выиграл хотя бы один «Мастерс» по ходу сезона. Ранее такое случалось в 2010 и 2017 годах.

Отметим, что в 2024 году Новак Джокович сыграл на четырёх турнирах серии «Мастерс». Его лучшим результатом был выход в финал на соревнованиях в Шанхае. В матче за титул он уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.

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