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Камилла Рахимова уступила на старте турнира в Гуанчжоу 237-й ракетке мира из Китая

Камилла Рахимова уступила на старте турнира в Гуанчжоу 237-й ракетке мира из Китая
Камилла Рахимова
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Российская теннисистка 61-я ракетка мира Камилла Рахимова уступила на старте турнира в Гуанжоу (Китай) хозяйке соревнований 237-й ракетке мира Чжан Шуай. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу китаянки.

Гуанчжоу. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 14:05 МСК
Чжан Шуай
237
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Камилла Рахимова
61
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Матч продолжался 58 минут. За это время Рахимова допустила четыре двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт и выполнила три подачи навылет. Её сопернице удалось выполнить также три подачи навылет. Шуай реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных и не допустила ни одной двойной ошибки.

В следующем круге соревнований Чжан Шуай сыграет с американской теннисисткой 79-м номером мирового рейтинга Бернардой Пера.

Календарь турнира в Гуанчжоу (Китай)
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