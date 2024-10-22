Камилла Рахимова уступила на старте турнира в Гуанчжоу 237-й ракетке мира из Китая

Российская теннисистка 61-я ракетка мира Камилла Рахимова уступила на старте турнира в Гуанжоу (Китай) хозяйке соревнований 237-й ракетке мира Чжан Шуай. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу китаянки.

Матч продолжался 58 минут. За это время Рахимова допустила четыре двойные ошибки, реализовала один брейк-пойнт и выполнила три подачи навылет. Её сопернице удалось выполнить также три подачи навылет. Шуай реализовала шесть брейк-пойнтов из семи возможных и не допустила ни одной двойной ошибки.

В следующем круге соревнований Чжан Шуай сыграет с американской теннисисткой 79-м номером мирового рейтинга Бернардой Пера.