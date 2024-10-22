Вихлянцева: у Соболенко есть возможность задержаться на первой строчке не на одну неделю

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева прокомментировала возвращение белоруски Арины Соболенко на первую строчку мирового рейтинга.

«Возвращение Соболенко на первую строчку мирового рейтинга — это очень классная новость. Она достойна этого своими последними результатами с огромным количеством побед и с тем, что Ига Швёнтек сейчас находится не в своей лучшей форме. Конечно, Арина является фаворитом в битве за лидерство в рейтинге по итогам сезона. Я думаю, что у неё есть все шансы закончить год на первой строчке, потому что Ига совсем недавно поменяла тренера на Вима Фисетта. Не уверена, что первые недели их совместного сотрудничества будут сразу же такими продуктивными. В прошлый раз Соболенко находилась первой строчке рейтинга 8 недель. Сейчас у неё есть все возможности задержаться на вершине не на одну неделю. Мы будем болеть за Арину! Думаю, что закрытый корт на Итоговом чемпионате WTA поможет белоруске завоевать титул», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Белоруска Арина Соболенко (9706 очков) снова возглавила мировой рейтинг, сместив на второе место Игу Швёнтек (9665) из Польши.