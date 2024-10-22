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Денис Шаповалов с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле

Денис Шаповалов с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле
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95-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он не испытал проблем с китайцем Цзюнчэном Шаном (47-й номер рейтинга), победив со счётом 6:1, 6:4.

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 15:10 МСК
Денис Шаповалов
95
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Цзюнчэн Шан
47
Китай
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан

Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Шаповалов выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Шана четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Базеле Денис Шаповалов сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Карбальэс-Баэной и норвежцем Каспером Руудом.

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