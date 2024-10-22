Денис Шаповалов с уверенной победы стартовал на турнире ATP-500 в Базеле
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95-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В первом круге он не испытал проблем с китайцем Цзюнчэном Шаном (47-й номер рейтинга), победив со счётом 6:1, 6:4.
Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 15:10 МСК
95
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
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|3
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47
Цзюнчэн Шан
Ц. Шан
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Шаповалов выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Шана четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Базеле Денис Шаповалов сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Карбальэс-Баэной и норвежцем Каспером Руудом.
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