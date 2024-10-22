Слоан Стивенс: здорово быть номером один в мире, но я не хотела бы такую работу

Чемпионка US Open — 2017, бывшая третья ракетка мира американская теннисистка Слоан Стивенс заявила, что не все игроки стремятся стать лучшими в мире, в том числе она сама. Сейчас Стивенс занимает 75-ю строчку мирового рейтинга.

«Нет ничего плохого в том, чтобы не быть Новаком Джоковичем. Не каждый может быть номером один в мире. В нашем случае, я думаю, Ига Швёнтек — невероятная теннисистка. Здорово быть номером один, но я бы не хотела такую работу. Есть определённые люди, которые к этому стремятся. Именно это делает теннис таким уникальным видом спорта», — приводит слова Слоан Стивенс Punto de Break.