Селиваненко: текущее первое место Соболенко объективно отражает итоги соперничества

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал возвращение белоруски Арины Соболенко на первую строчку мирового рейтинга WTA.

«Арина на протяжении всего сезона показывала стабильную игру высочайшего уровня, так что текущее первое место в мировой классификации объективно отражает итоги соперничества за последние 12 месяцев. Сейчас Арина и Ига имеют достаточный отрыв от своих преследователей по классификации, при этом между ними разрыв всего несколько десятков очков. Так что каждый матч на финальной восьмёрке в Рияде будет иметь значение», — приводит слова Селиваненко Metaratings.