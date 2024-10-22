Алекс де Минор обыграл Штруффа на старте турнира ATP-500 в Вене
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он в трёх сетах обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа (40-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:2.
Вена. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 15:05 МСК
40
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
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|6
10
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Штруффа пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге турнира в Вене Алекс де Минор сыграет с 31-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли.
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