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Алекс де Минор обыграл Штруффа на старте турнира ATP-500 в Вене

Алекс де Минор обыграл Штруффа на старте турнира ATP-500 в Вене
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). На старте соревнований он в трёх сетах обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа (40-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

Вена. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 15:05 МСК
Ян-Леннард Штруфф
40
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
2 		6 6
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Штруффа пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге турнира в Вене Алекс де Минор сыграет с 31-й ракеткой мира итальянским теннисистом Флавио Коболли.

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