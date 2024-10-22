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Судья матча Шелтон — Этчеверри допустил курьёзную ошибку, которая повлияла на ход встречи

Судья матча Шелтон — Этчеверри допустил курьёзную ошибку, которая повлияла на ход встречи
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Судья матча 23-й ракетки мира американца Бена Шелтона с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (36-й в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) допустил курьёзную ошибку.

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 16:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
36
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

В первом сете поединка при счёте 3:2 (30:15) в пользу Шелтона на подаче Этчеверри Бен отчётливо попал в аут, после чего мяч угодил в ногу его противника. Это отметили и комментаторы матча.

Однако арбитр решил, что всё было наоборот: мяч попал в ногу Этчеверри до того, как коснулся корта. Из-за этой ошибки счёт стал 3:2 (40:15) в пользу Шелтона. Именно в этом гейме американец и реализовал единственный брейк-пойнт в победной для себя партии.

Фото: скриншот из трансляции

Этчеверри пытался запросить у судьи повтор, однако тот сказал, что это невозможно. Немного поспорив с арбитром, Томас принял решение продолжить играть.

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