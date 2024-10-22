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Новак Джокович официально снялся с «Мастерса» в Париже

Новак Джокович официально снялся с «Мастерса» в Париже
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович официально снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), который пройдёт с 28 октября по 3 ноября.

Накануне информацией о решении Джоковича сняться с турнира в Париже делились сербские СМИ. По их данным, Новак и вовсе может завершить сезон досрочно.

Джокович пропустит турнир в Берси впервые с 2020 года. Новак является его семикратным чемпионом. Седьмую победу он одержал в прошлом году. В финале 2023-го серб со счётом 6:4, 6:3 обыграл болгарина Григора Димитрова.

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