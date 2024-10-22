Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP — 2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев официально квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP – 2024, который пройдёт в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

В Чемпионской гонке ATP Медведев на момент 22 октября набрал 4820 очков. Это позволило Даниилу досрочно получить приглашение на турнир.

Медведев сыграет на Итоговом в шестой раз подряд. Интересно, что в этом сезоне россиянин ещё не завоевал ни одного личного титула.

Медведев один раз в карьере выигрывал Итоговый чемпионат ATP, это произошло в 2020 году. В том сезоне Даниил, помимо этого, победил на «Мастерсе» в Париже, который традиционно проходит на неделе перед Итоговым, то есть в самом конце сезона.

Помимо Медведева, на Итоговый чемпионат ATP — 2024 уже отобрались Янник Синнер (Италия, 10 330 очков), Карлос Алькарас (Испания, 6710) и Александр Зверев (Германия, 6265).

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