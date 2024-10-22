Александр Бублик по ходу матча в Базеле выругался и заявил, что построит церковь
Поделиться
32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сдержал эмоций по ходу поединка с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
67
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|4
|0
32
Александр Бублик
А. Бублик
В первом сете при счёте 4:3 (40:40) Бублик проиграл розыгрыш, после чего выдал интересное умозаключение, использовав нецензурные выражения.
Фото: скриншот из трансляции
«Я ##### церковь построю, буду там, ###, молиться – может, хоть это поможет», — эмоционально сказал Бублик по ходу матча.
На момент написания новости счёт поединка равный: Бублик выиграл первый сет (6:3), вторая партия осталась за Ботиком (6:4).
Видео: самые долгие теннисные матчи:
Комментарии
- 22 октября 2024
-
18:33
-
18:23
-
18:09
-
17:47
-
17:42
-
17:29
-
16:58
-
16:48
-
16:40
-
16:21
-
15:29
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:50
-
11:33
-
10:51
-
10:33
-
10:28
-
10:09
-
09:58
-
09:50
-
09:21
-
07:33
-
00:56
-
00:43
-
00:32
-
00:15
-
00:10
- 21 октября 2024
-
23:59