Александр Бублик по ходу матча в Базеле выругался и заявил, что построит церковь

32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сдержал эмоций по ходу поединка с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В первом сете при счёте 4:3 (40:40) Бублик проиграл розыгрыш, после чего выдал интересное умозаключение, использовав нецензурные выражения.

Фото: скриншот из трансляции

«Я ##### церковь построю, буду там, ###, молиться – может, хоть это поможет», — эмоционально сказал Бублик по ходу матча.

На момент написания новости счёт поединка равный: Бублик выиграл первый сет (6:3), вторая партия осталась за Ботиком (6:4).

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