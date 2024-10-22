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Александр Бублик по ходу матча в Базеле выругался и заявил, что построит церковь

Александр Бублик по ходу матча в Базеле выругался и заявил, что построит церковь
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32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сдержал эмоций по ходу поединка с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
67
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 0
         
Александр Бублик
32
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В первом сете при счёте 4:3 (40:40) Бублик проиграл розыгрыш, после чего выдал интересное умозаключение, использовав нецензурные выражения.

Фото: скриншот из трансляции

«Я ##### церковь построю, буду там, ###, молиться – может, хоть это поможет», — эмоционально сказал Бублик по ходу матча.

На момент написания новости счёт поединка равный: Бублик выиграл первый сет (6:3), вторая партия осталась за Ботиком (6:4).

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