Шелтону предложили жениться во время матча на турнире в Базеле. Бен засмущался

Полуфиналисту US Open – 2023 23-й ракетке мира американскому теннисисту Бену Шелтону поступило предложение жениться прямо по ходу матча с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (36-й в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Неизвестная девушка на трибунах перед подачей Этчеверри выкрикнула: «Бен, ты женишься на мне?» 22-летний Шелтон заулыбался и искренне засмущался от такого предложения.

Фото: скриншот из трансляции

Посеянный под шестым номером Шелтон обыграл Этчеверри со счётом 6:3, 6:4. Начало данного поединка омрачила очередная грубая судейская ошибка.

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