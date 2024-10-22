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Шелтону предложили жениться во время матча на турнире в Базеле. Бен засмущался

Шелтону предложили жениться во время матча на турнире в Базеле. Бен засмущался
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Полуфиналисту US Open – 2023 23-й ракетке мира американскому теннисисту Бену Шелтону поступило предложение жениться прямо по ходу матча с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри (36-й в мировом рейтинге) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 16:40 МСК
Томас Мартин Этчеверри
36
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Неизвестная девушка на трибунах перед подачей Этчеверри выкрикнула: «Бен, ты женишься на мне?» 22-летний Шелтон заулыбался и искренне засмущался от такого предложения.

Фото: скриншот из трансляции

Посеянный под шестым номером Шелтон обыграл Этчеверри со счётом 6:3, 6:4. Начало данного поединка омрачила очередная грубая судейская ошибка.

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