Александр Бублик снялся с матча на турнире в Базеле по ходу третьего сета

32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), снявшись с матча с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге соревнований.

Бублик выиграл первый сет со счётом 6:3. Вторая партия осталась за ван де Зандсхулпом (6:4). В решающем сете Бублик отдал два гейма на своей подаче подряд (0:4), после чего отказался продолжать поединок. До этого казахстанец вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

Встреча Бублика с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Александр 16 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Ботика пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Видео: самые долгие теннисные матчи: