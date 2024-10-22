Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик снялся с матча на турнире в Базеле по ходу третьего сета

Александр Бублик снялся с матча на турнире в Базеле по ходу третьего сета
Аудио-версия:
Комментарии

32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), снявшись с матча с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге соревнований.

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
67
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 0
         
Александр Бублик
32
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Бублик выиграл первый сет со счётом 6:3. Вторая партия осталась за ван де Зандсхулпом (6:4). В решающем сете Бублик отдал два гейма на своей подаче подряд (0:4), после чего отказался продолжать поединок. До этого казахстанец вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

Встреча Бублика с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Александр 16 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Ботика пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Материалы по теме
«Это полный отстой». Топ-игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе
«Это полный отстой». Топ-игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе

Видео: самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android