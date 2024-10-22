Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира в Вене, где сразится с Маттео Берреттини
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15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Вене (Австрия).
Вена. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 17:10 МСК
15
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
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|6 4
53
Кэмерон Норри
К. Норри
В матче первого круга Тиафо (5) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (53-я ракетка мира).
Встреча Тиафо с Норри продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Фрэнсис 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Кэмерона 11 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующим соперником Тиафо в Вене станет финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.
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