Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира в Вене, где сразится с Маттео Берреттини

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо успешно стартовал на турнире категории ATP-250 в Вене (Австрия).

В матче первого круга Тиафо (5) со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри (53-я ракетка мира).

Встреча Тиафо с Норри продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Фрэнсис 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Кэмерона 11 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Тиафо в Вене станет финалист Уимблдона-2021 бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.

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