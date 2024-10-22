Тренер Мирры Андреевой подвела итоги сезона, опубликовав забавные фото с россиянкой

Чемпионка Уимблдона-1994, обладательница 32 титулов WTA, бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка, а ныне тренер Кончита Мартинес подвела итоги сезона-2024 для своей подопечной Мирры Андреевой (17-я ракетка мира). Мартинес присоединилась к команде перспективной россиянки в апреле 2024 года.

«Завершаем сезон-2024. Это был год роста, и я горжусь пройденным путём, упорная работа всегда окупается, вы можете видеть это по достигнутым результатам!

Фото: из личного архива Кончиты Мартинес

Фото: из личного архива Кончиты Мартинес

Ты справилась с новыми задачами, и одной из них стало попадание в двадцатку лучших игроков мира, браво! Теперь пришло время отдохнуть и зарядить батарейки, чтобы продолжить расти и совершенствоваться день за днём с большими жертвами и усилиями, но оно того стоит!

Фото: из личного архива Кончиты Мартинес

Фото: из личного архива Кончиты Мартинес

Мы разделили много волшебных моментов, и я надеюсь, что разделим ещё множество! Мирра, наслаждайся отдыхом», — написала Мартинес в социальных сетях.

Видео: трофеи российского тенниса: