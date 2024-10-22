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Александр Бублик разбил ракетку по ходу матча с ван де Зандсхулпом на турнире в Базеле

Александр Бублик разбил ракетку по ходу матча с ван де Зандсхулпом на турнире в Базеле
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32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик разбил ракетку по ходу матча с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
67
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 0
         
Александр Бублик
32
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Инцидент произошёл в конце второго сета. Александр проиграл гейм на своей подаче при счёте 5:4 в пользу соперника, соответственно, партия осталась за ван де Зандсхулпом. После этого Бублик несколько раз ударил ракеткой о корт.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Отметим, что Бублик снялся с данного поединка при счёте 3:6, 6:4, 4:0 в пользу ван де Зандсхулпа. Казахстанец вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.

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