Александр Бублик разбил ракетку по ходу матча с ван де Зандсхулпом на турнире в Базеле
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32-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик разбил ракетку по ходу матча с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (67-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 16:35 МСК
67
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 1
Rt
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|4
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32
Александр Бублик
А. Бублик
Инцидент произошёл в конце второго сета. Александр проиграл гейм на своей подаче при счёте 5:4 в пользу соперника, соответственно, партия осталась за ван де Зандсхулпом. После этого Бублик несколько раз ударил ракеткой о корт.
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Отметим, что Бублик снялся с данного поединка при счёте 3:6, 6:4, 4:0 в пользу ван де Зандсхулпа. Казахстанец вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым бедром.
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