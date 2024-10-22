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Дарья Касаткина объяснила, почему начала лучше понимать журналистов

Дарья Касаткина объяснила, почему начала лучше понимать журналистов
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что благодаря работе над развитием собственного YouTube-канала (спортсменка выкладывает влоги о жизни в WTA-туре, в том числе интервьюирует коллег) начала лучше понимать журналистов.

«Кстати, стала намного лучше понимать журналистов в том смысле, что не из каждого ещё что-то выжать можно. Бывает, что человек не очень расположен: в жизни одно, а на камеру – другое. Я, конечно, стараюсь отключить собеседника от того, что это съёмка, но это только с друзьями легко и классно получается – с Настей Павлюченковой, с Дашкой Гавриловой, с Миррой Андреевой. С ними разговор сам идёт, всем комфортно.

Я стала сама чувствовать, за что зацепиться и когда – но это непросто, надо ещё человека понимать. С кем-то можно понастойчивее, глубже копнуть. А с кем-то нужно остановиться и не давить», — приводит слова Касаткиной Sports.ru.

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