Чемпион US Open Доминик Тим провёл последний матч в карьере
Поделиться
Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим провёл последний профессиональный матч в карьере.
Вена. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
318
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
42
Лучано Дардери
Л. Дардери
Это произошло на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого круга Тим (WC) со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.
В начале сентября Тиму исполнился 31 год. За карьеру Доминик завоевал 17 титулов на уровне ATP, последним стал триумф на US Open. Также Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020).
Материалы по теме
Видео: главные события тенниса в 2024 году:
Комментарии
- 22 октября 2024
-
21:38
-
21:13
-
20:42
-
20:32
-
19:58
-
19:32
-
19:13
-
18:33
-
18:23
-
18:09
-
17:47
-
17:42
-
17:29
-
16:58
-
16:48
-
16:40
-
16:21
-
15:29
-
15:04
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
11:50
-
11:33
-
10:51
-
10:33
-
10:28
-
10:09
-
09:58
-
09:50
-
09:21