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Арина Соболенко показала, как проходит один её день в Дубае

Арина Соболенко показала, как проходит один её день в Дубае
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала ролик из своей традиционной рубрики «Один день жизни». На нём Арина показала, как проводит время в Дубае: тренируется в фитнес-зале и на корте, ест, загорает на пляже, проводит время со своим бойфрендом – бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

«День жизни в Дубае», — подписала видео Соболенко.

Ранее Арина стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), в финале обыграв олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Далее Соболенко планирует выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В активе Арины пока нет титула чемпионки данного турнира.

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