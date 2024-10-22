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Хольгер Руне одолел Николаса Харри на старте турнира ATP-500 в Базеле

Хольгер Руне одолел Николаса Харри на старте турнира ATP-500 в Базеле
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14-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 385 100.

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Николас Харри
34
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Хольгер Руне
14
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

В матче первого круга Руне (4) со счётом 6:4, 7:6 (7:3) обыграл 34-ю ракетку мира представителя Чили Николаса Харри.

Встреча Руне с Харри продлилась 1 час и 27 минут. В её рамках Хольгер девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Николаса 11 эйсов, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Руне в Базеле станет Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC).

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