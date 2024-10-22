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Евгений Кафельников ответил, кто круче как игрок — Пит Сампрас или Андре Агасси

Евгений Кафельников ответил, кто круче как игрок — Пит Сампрас или Андре Агасси
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, кто, по его мнению, круче как игрок – 14-кратный чемпион мэйджоров Пит Сампрас или победитель восьми ТБШ Андре Агасси.

Отметим, что с 1989 по 2002 год Сампрас и Агасси провели 34 официальных матча, из которых Пит выиграл 20, а Андре – 14.

«По игре, я думаю, что Сампрас, да. Пиковый Сампрас всегда обыграет пикового Агасси. Мне так кажется. Это моё, ещё раз говорю, может быть, субъективное мнение», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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