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«Я у него ни одного сета не выиграл». Кафельников назвал своих самых нелюбимых соперников

«Я у него ни одного сета не выиграл». Кафельников назвал своих самых нелюбимых соперников
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал самых сложных соперников в своей карьере.

«Таких, думаю, была дюжина. Самый нелюбимый, самый нелюбимый, наверное, это был [Альберто] Берасатеги. Я у него даже ни одного сета не мог выиграть. Хотя мы играли только на грунте. Да, возможно, если бы мы играли где-нибудь в зале либо на харде, я бы, может быть, как-то проявил себя. Но, к сожалению, мы только играли на грунте четыре раза, и я ни одного сета не выигрывал. Ну кто ещё? [Томас] Юханссон (статистика встреч 9:5 в пользу Юханссона) тоже доставил мне огромное количество тяжёлых моментов в спортивной карьере. Доминик Хрбаты тоже, да (статистика встреч 8:4 в пользу Хрбаты).

Хрбаты переигрывал меня силой ударов. Я бил сильно, а мяч возвращался ещё сильнее. Они примерно по стилю одинаковые, что Юханссон, что Хрбаты. И поэтому мне казалось, что у них нет слабых сторон. Удар справа хороший, удар слева хороший. Ну, я пытался подачу с выходом к сетке играть, они обводили. Поэтому тяжело было найти ключ к игре каждого. Мне нужно было просто быть в идеальной форме, чтобы обыгрывать и одного, и второго», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».

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