Тейлор Фриц — о том, что стал блондином: это просто смешно, все так остро отреагировали

Финалист US Open – 2024 шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц объяснил своё решение перекраситься в блондина.

Близкие спортсмена тяжело восприняли его изменения в имидже. К примеру, его девушка Морган Риддл написала в социальных сетях: «Я думала, что ты просто пошёл постричься. О. Мой. Бог».

Фото: из личного архива девушки Тейлора Фрица

«Многие спрашивают меня: «Почему?» Нет никакой другой причины, кроме той, что я просто подумал, что это будет смешно. После того как я увидел, что все очень остро отреагировали, я убедился, что был прав, это действительно смешно», — написал Фриц в социальных сетях.

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