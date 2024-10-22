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Кафельников: знал, что обыграю Санторо, даже когда выходил на матч с температурой в 39

Кафельников: знал, что обыграю Санторо, даже когда выходил на матч с температурой в 39
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников назвал своего самого лёгкого соперника («клиента»).

«(Фабрис) Санторо. Я восемь раз с ним играл и никогда не проигрывал. Для меня Санторо просто был излюбленным. Я мог с температурой 39 выходить и всё равно знал, что просто не проиграю ему», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

Статистика встреч Кафельникова с бывшей 17-й ракеткой мира Санторо в официальных матчах – 6:0 в пользу россиянина.

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