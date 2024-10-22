Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Капитан сборной Казахстана рассказал, в каком состоянии сейчас находится Елена Рыбакина

Капитан сборной Казахстана рассказал, в каком состоянии сейчас находится Елена Рыбакина
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан женской сборной Казахстана по теннису Юрий Щукин рассказал, в каком состоянии на данный момент находится чемпионка Уимблдона-2022 пятая ракетка мира Елена Рыбакина.

Рыбакина вошла в состав сборной Казахстана на матч первой мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт 16-17 ноября.

«Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует сыграть на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счёт успешных результатов в начале года. Сейчас Елена чувствует себя хорошо, и, если в Эр-Рияде получится показать уверенную игру, она твёрдо настроена сыграть в матчах против команды Кореи», — приводит слова Щукина пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Рыбакина не выходила на корт с US Open – 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества со скандальным тренером Стефано Вуковым.

Материалы по теме
«Он плевал на неё». Рыбакина забыла скандал с тренером и гуляет с подругами-теннисистками
«Он плевал на неё». Рыбакина забыла скандал с тренером и гуляет с подругами-теннисистками

Видео: главные события тенниса в 2024 году.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android