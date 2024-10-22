Стефанос Циципас с трудом одолел Франсиско Серундоло на старте турнира в Базеле
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 20:55 МСК
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 3
|7 7
|
|7 7
|6 4
30
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
В стартовом матче Циципас (3) со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) одолел 30-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло.
Встреча Циципаса с Серундоло продлилась 2 часа и 34 минуты. В её рамках Стефанос шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Франсиско девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Циципаса в Базеле станет Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q).
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