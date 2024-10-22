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Стефанос Циципас с трудом одолел Франсиско Серундоло на старте турнира в Базеле

Стефанос Циципас с трудом одолел Франсиско Серундоло на старте турнира в Базеле
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас с трудом пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Базель. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 20:55 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7 7
3 		7 7 6 4
         
Франсиско Серундоло
30
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

В стартовом матче Циципас (3) со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4) одолел 30-ю ракетку мира представителя Аргентины Франсиско Серундоло.

Встреча Циципаса с Серундоло продлилась 2 часа и 34 минуты. В её рамках Стефанос шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Франсиско девять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Циципаса в Базеле станет Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q).

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