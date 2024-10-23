Кафельников: игроки моего времени могли провести полночи в клубе перед матчем

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, чем его поколение отличается от нынешнего.

«Игроки моего времени могли провести полночи в клубе перед матчем где-нибудь в Монте-Карло или в том же самом Париже, в Нью-Йорке и выходить играть. Это было нормально. Сейчас никто этого не допускает. Мы могли спокойно пойти поужинать со своими конкурентами.

Как играть после похмелья? Очень просто. Молодые были. Организм справлялся. Это неотъемлемая часть жизни, которая была неповторимой и незабываемой. Её ни в коем случае мне не забыть», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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