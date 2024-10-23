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Кафельников: не знаю, что с Рыбакиной происходит. Какая-то мутная история с тренером

Кафельников: не знаю, что с Рыбакиной происходит. Какая-то мутная история с тренером
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил, следит ли за WTA-туром.

«Ну так, постольку-поскольку. Понятно, что я знаю, кто там играет, кто выигрывает. Нет Лены Дементьевой, нет Насти Мыскиной. Есть Соболенко, которая сейчас сносит. Я не знаю, что с Рыбакиной происходит, но там вообще у неё мутная какая-то история, видимо, связанная с тренером.

Её тренер сейчас вообще недопускаем, он не может ни на один турнир WTA даже в качестве зрителя [прийти]. Я не знаю, на сколько его отстранили вообще», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».

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