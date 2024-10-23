Кафельников: о громких победах Медведева и Рублёва давно не слышим. Видимо, всё устраивает

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил действующих топ-игроков из России (Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова).

«О громких победах Даниила, Андрея, Карена мы давно не слышали. Или, не знаю, может быть, я за каким-то другим ATP-туром слежу.

Я думаю, что всё от них зависит, и, как мне кажется, никто из этих троих ничего не хочет менять. У них свои команды, тренеры, которым они доверяют. Они готовят расписание своих турниров заблаговременно, знают, где будут играть. Поэтому, если ты хочешь что-то новое, тебе нужно радикально что-то менять и в подготовке, и в тренировках.

Или, может, даже банально менять тренера, если ты хочешь чего-то нового. Но их, видимо, всё устраивает, и они не хотят. С этим тоже нужно смириться. Это их выбор, это их решение», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

Видео: трофеи российского тенниса.