Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 22 октября

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Завершился очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Базель. Первый круг, 22 октября. Результаты:

Денис Шаповалов (Канада, WC) – Цзюнчэн Шан (Китай) – 6:1, 6:4.

Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 6:4.

Ботик ван де Зандусхулп (Нидерланды, Q) – Александр Бублик (Казахстан) – 3:6, 6:4, 4:0/отказ.

Бен Шелтон (США, 6) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:3, 6:4.

Алехандро Табило (Чили) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).

Хольгер Руне (Дания, 4) – Николас Харри (Чили) – 6:4, 7:6 (7:3).

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).

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