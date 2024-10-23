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Теннис, турнир категории ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 22 октября

Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 22 октября
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Завершился очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Базель. Первый круг, 22 октября. Результаты:

  • Денис Шаповалов (Канада, WC) – Цзюнчэн Шан (Китай) – 6:1, 6:4.
  • Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 6:4.
  • Ботик ван де Зандусхулп (Нидерланды, Q) – Александр Бублик (Казахстан) – 3:6, 6:4, 4:0/отказ.
  • Бен Шелтон (США, 6) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – 6:3, 6:4.
  • Алехандро Табило (Чили) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2).
  • Хольгер Руне (Дания, 4) – Николас Харри (Чили) – 6:4, 7:6 (7:3).
  • Стефанос Циципас (Греция, 3) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4).
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