Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннис, турнир категории ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 22 октября

Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 22 октября
Комментарии

Завершился очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг, 22 октября. Результаты:

  • Миомир Кецманович (Сербия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:2, 6:4.
  • Алекс де Минор (Австралия, 2) – Ян Леннард-Штруфф (Германия) – 2:6, 6:2, 6:2.
  • Фрэнсис Тиафо (США, 5) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 7:6 (7:4).
  • Гаэль Монфис (Франция) – Кентен Алис (Франция, Q) – 7:6 (7:5), 6:3.
  • Лучано Дардери (Италия) – Доминик Тим (Австрия, WC) – 7:6 (8:6), 6:2.
  • Лоренцо Музетти (Италия, 6) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 6:2.
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 7) – Кей Нисикори (Япония, WC) – 7:6 (7:5), 7:5.
Сетка турнира в Вене. 2024 год
Материалы по теме
«Это полный отстой». Топ-игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе
«Это полный отстой». Топ-игроки в бешенстве из-за нового правила в теннисе

Видео: главные события тенниса в 2024 году.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android