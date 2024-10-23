Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 22 октября

Завершился очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Вена. Первый круг, 22 октября. Результаты:

Миомир Кецманович (Сербия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:2, 6:4.

Алекс де Минор (Австралия, 2) – Ян Леннард-Штруфф (Германия) – 2:6, 6:2, 6:2.

Фрэнсис Тиафо (США, 5) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:4, 7:6 (7:4).

Гаэль Монфис (Франция) – Кентен Алис (Франция, Q) – 7:6 (7:5), 6:3.

Лучано Дардери (Италия) – Доминик Тим (Австрия, WC) – 7:6 (8:6), 6:2.

Лоренцо Музетти (Италия, 6) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:3, 6:2.

Джек Дрейпер (Великобритания, 7) – Кей Нисикори (Япония, WC) – 7:6 (7:5), 7:5.

Видео: главные события тенниса в 2024 году.