Доминик Тим высказался о том, что провёл последний матч в карьере
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Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим высказался о том, что провёл последний профессиональный матч в карьере.
Вена. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
318
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
42
Лучано Дардери
Л. Дардери
Это произошло на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого круга Тим (WC) со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.
«За последние несколько месяцев мне уже удалось много раз попрощаться, но сегодня хочу поблагодарить вас за все эти феноменальные годы. Я только часть этой карьеры. Весь путь был настоящей мечтой, и сегодня я хочу, чтобы этот вечер был вашим. Всё получилось просто идеально. Спасибо!» — приводит слова Тима пресс-служба ATP.
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