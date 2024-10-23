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Доминик Тим высказался о том, что провёл последний матч в карьере

Доминик Тим высказался о том, что провёл последний матч в карьере
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Чемпион US Open – 2020 бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим высказался о том, что провёл последний профессиональный матч в карьере.

Вена. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Доминик Тим
318
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		2
7 8 		6
         
Лучано Дардери
42
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Это произошло на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче первого круга Тим (WC) со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.

«За последние несколько месяцев мне уже удалось много раз попрощаться, но сегодня хочу поблагодарить вас за все эти феноменальные годы. Я только часть этой карьеры. Весь путь был настоящей мечтой, и сегодня я хочу, чтобы этот вечер был вашим. Всё получилось просто идеально. Спасибо!» — приводит слова Тима пресс-служба ATP.

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