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Кафельников — об Андреевой и Шнайдер: сейчас мы бессильны что-то для них сделать

Кафельников — об Андреевой и Шнайдер: сейчас мы бессильны что-то для них сделать
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Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, как относится к юным звёздам российского женского тенниса – Мирре Андрееевой (17 лет, 17-я ракетка мира) и Диане Шнайдер (20 лет, 16-я ракетка мира).

«Они талантливые девочки. Я уже говорил, что всё будет от них зависеть. Будут скрупулёзно работать – и результаты будут, поэтому всё от них (зависит). Мы бессильны что-то сейчас для них сделать, разве что только поддерживать, говорить добрые слова в их адрес в подкастах, в интервью», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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