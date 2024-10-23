Диана Шнайдер уверенно обыграла Томову и вышла в третий круг турнира WTA-500 в Токио

16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер одержала уверенную победу в матче 2-го круга турнира WTA-500 в Токио с 49-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Болгарии Викторией Томовой со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Россиянка сделала две подачи навылет, две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы два эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей пары Саяка Исии — Зейнеп Сёнмез.

Напомним, турнир в Токио проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $922 573. Победительницей прошлогоднего турнира является российская теннисистка Вероника Кудерметова.