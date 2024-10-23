«Он должен подарить Калинской чемодан подарков». Кузнецова — о победе Синнера в Эр-Рияде

Российская теннисистка двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о победе первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Янник Синнер стал чемпионом Six Kings Slam и обладателем баснословных призовых в $ 6 млн! Надеюсь, теперь он раскошелится на пасту подороже. Помню, Янник говорил в интервью, что не любит тратить лишние деньги и в ресторане всегда выберет макароны с меньшей стоимостью. И теперь Синнер как истинный джентльмен должен отправиться к своей возлюбленной Анне Калинской с целым чемоданом подарков», — написала Кузнецова в своём аккаунте в телеграм-канале.

Напомним, в финале выставочного турнира Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькраса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. На пути к главному призу Синнер также обыграл россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича.