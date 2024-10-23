Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 23 октября

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 23 октября
Комментарии

Сегодня, 23 октября, пройдут матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. Свой матч проведёт и российский теннисист седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Швейцарии.

Теннис. ATP-500, Базель. 23 октября (время начала матчей — приблизительное):

Первый круг:

  • 15:00 мск. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Себастьян Баэс (Аргентина).
  • 16:00 мск. Педро Мартинес-Портеро (Испания) - Иржи Легечка (Чехия).
  • 16:30 мск. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Каспер Рууд (Норвегия).
  • 19:00 мск. Адриан Маннарино  (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Второй круг:

  • 17:30 мск. Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).
  • 20:30 мск. Андрей Рублёв (Россия) - Алехандро Табило (Чили).
турнира в Базеле
Календарь турнира в Базеле
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android