Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 23 октября
Сегодня, 23 октября, пройдут матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. Свой матч проведёт и российский теннисист седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Швейцарии.
Теннис. ATP-500, Базель. 23 октября (время начала матчей — приблизительное):
Первый круг:
- 15:00 мск. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Себастьян Баэс (Аргентина).
- 16:00 мск. Педро Мартинес-Портеро (Испания) - Иржи Легечка (Чехия).
- 16:30 мск. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Каспер Рууд (Норвегия).
- 19:00 мск. Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Второй круг:
- 17:30 мск. Уго Умбер (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).
- 20:30 мск. Андрей Рублёв (Россия) - Алехандро Табило (Чили).
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