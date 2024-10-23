Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 23 октября

Сегодня, 23 октября, пройдут матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле. Свой матч проведёт и российский теннисист седьмая ракетка мира Андрей Рублёв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в Швейцарии.

Теннис. ATP-500, Базель. 23 октября (время начала матчей — приблизительное):

Первый круг:

15:00 мск. Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Себастьян Баэс (Аргентина).

16:00 мск. Педро Мартинес-Портеро (Испания) - Иржи Легечка (Чехия).

16:30 мск. Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Каспер Рууд (Норвегия).

19:00 мск. Адриан Маннарино (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Второй круг: