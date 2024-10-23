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Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 23 октября

Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 23 октября
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Сегодня, 23 октября, пройдут матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч проведёт и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. 23 октября (время начала матчей — приблизительное).

Первый круг:

  • 15:00 мск. Григор Димитров (Болгария) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
  • 15:00 мск. Томаш Махач (Чехия) - Фабиан Марожан (Венгрия).
  • 16:30 мск.  Брэндон Накашима (США) - Томми Пол (США).
  • 16:30 мск.  Карен Хачанов (Россия) - Тьяго Уайлд (Бразилия).

Второй круг:

  • 19:00 мск. Александр Зверев (Германия) — Маркос Гирон (США).
  • 20:30 мск. Фрэнсис Тиафо (США) -  Маттео Берреттини (Италия).
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