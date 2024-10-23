Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 23 октября
Сегодня, 23 октября, пройдут матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч проведёт и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.
Теннис. ATP-500, Вена. 23 октября (время начала матчей — приблизительное).
Первый круг:
- 15:00 мск. Григор Димитров (Болгария) — Чжан Чжичжэнь (Китай).
- 15:00 мск. Томаш Махач (Чехия) - Фабиан Марожан (Венгрия).
- 16:30 мск. Брэндон Накашима (США) - Томми Пол (США).
- 16:30 мск. Карен Хачанов (Россия) - Тьяго Уайлд (Бразилия).
Второй круг:
- 19:00 мск. Александр Зверев (Германия) — Маркос Гирон (США).
- 20:30 мск. Фрэнсис Тиафо (США) - Маттео Берреттини (Италия).
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