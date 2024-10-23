Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 23 октября

Сегодня, 23 октября, пройдут матчи первого и второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч проведёт и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. 23 октября (время начала матчей — приблизительное).

Первый круг:

15:00 мск. Григор Димитров (Болгария) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

15:00 мск. Томаш Махач (Чехия) - Фабиан Марожан (Венгрия).

16:30 мск. Брэндон Накашима (США) - Томми Пол (США).

16:30 мск. Карен Хачанов (Россия) - Тьяго Уайлд (Бразилия).

Второй круг: