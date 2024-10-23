«Я хочу, чтобы меня уважали». Евгений Кафельников — о работе тренером игрока ATP

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил на вопрос о возможной тренерской работе с игроком ATP.

«А смысл? Сейчас очень тяжело работать с этим поколением, потому что они все доверяют узкому количеству людей. То же самое Хачанов, Рублёв, Медведев. У каждого есть свой менеджер, которому они доверяют. Менеджеры кого-то рекомендуют. Я хочу, чтобы меня уважали. Если меня не уважают, то смысл? Ну, я так примерно вижу, что к этому бы всё могло прийти, поэтому я даже не хочу пытаться кого-то тренировать и тратить деньги на что-то такое.

Они довольствуются тем, что у них есть. И абсолютно не хотят ничего, даже пробовать. «Я плачу деньги, вы живёте за мой счёт, и рот закройте, я буду делать всё, что хочу. Мне вы нужны только для имиджа моего». Вот такой подход, я думаю, что присутствует у каждого из них», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».