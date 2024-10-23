«Сильно сомневаюсь». Кафельников — о шансах Синнера и Алькараса превзойти «Большую тройку»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о перспективах первой и второй ракеток и мира итальянского теннисиста Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса повторить достижения представителей «Большой тройки» Новак Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Выиграть 24 турнира «Большого шлема»? Ну, я тяжело в это верю. Выиграть 14 турниров «Ролан Гаррос» за карьеру? Я тоже в это очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что, может быть, и по потенциалу, и по таланту Алькарас им ни в чём не уступает. Синнер другое дело. Видно, что он набитый, и в нем такой вариативности в игре очень мало», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».