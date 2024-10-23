Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сильно сомневаюсь». Кафельников — о шансах Синнера и Алькараса превзойти «Большую тройку»

«Сильно сомневаюсь». Кафельников — о шансах Синнера и Алькараса превзойти «Большую тройку»
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Евгений Кафельников высказался о перспективах первой и второй ракеток и мира итальянского теннисиста Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса повторить достижения представителей «Большой тройки» Новак Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Выиграть 24 турнира «Большого шлема»? Ну, я тяжело в это верю. Выиграть 14 турниров «Ролан Гаррос» за карьеру? Я тоже в это очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что, может быть, и по потенциалу, и по таланту Алькарас им ни в чём не уступает. Синнер другое дело. Видно, что он набитый, и в нем такой вариативности в игре очень мало», — сказал Кафельников в эфире YouTube-канала «Лучший теннисный подкаст».

Материалы по теме
«Нужен только новый Надаль». Алькараса и Синнера уже ставят выше «Большой тройки»
«Нужен только новый Надаль». Алькараса и Синнера уже ставят выше «Большой тройки»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android