Стефанос Циципас — Доминику Тиму: ты высоко держал свой уровень, играя одной левой рукой

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к завершившему спортивную карьеру чемпиону US Open — 2020 Доминику Тиму. Во вторник, 22 октября, австриец провёл свой последний официальный матч: в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.

«Дорогой Доми, мне грустно видеть, что ты уходишь так рано, но я буду вспоминать наши встречи и наше весёлое время на корте и за его пределами. Игра с тобой в показательном матче в Австрии в 2018 году остаётся приятным воспоминанием.

Спасибо, что так высоко держал свой уровень, играя одной левой рукой», — написал Циципас в своём аккаунте в соцсетях.

В начале сентября Тиму исполнился 31 год. За карьеру Доминик завоевал 17 титулов на уровне ATP, последним стал триумф на US Open. Также Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020). Спад в игре австрийца начался в 2021 году после серьёзной травмы запястья, из-за которой и закончил свою карьеру.